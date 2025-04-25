Сроки II этапа благоустройства "Швейцарии" остаются неопределенными Общество

Фото: архив правительства Нижегородской области

Сроки реализации второго этапа благоустройства парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде до сих пор не определены. Более того, в настоящий момент бюджетных средств на эти цели не заложено. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском депстрое.

Ранее проектные работы выполнила группа компаний "ЕКС". Проектирование велось по муниципальному контракту, на который выделили 83 млн рублей.

Во втором этапе благоустройства предусмотрено укрепление склонов и работы на территории вдоль берега Оки. Планируется реконструкция существующей системы защиты от оползней, создание сети велодорожек, а также строительство современных очистных сооружений и ремонт лестничных спусков.

Первый этап благоустройства парка завершился в 2021 году. Тогда на проект было потрачено 3,74 млрд рублей.

Сообщалось, что нижегородская "Швейцария" окупила лишь пятую часть своих расходов в 2024 году.

Напомним также, что у парка "Швейцария" обустроят 74 новых парковочных места.