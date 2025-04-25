Нижний Новгород встал в 9-балльных пробках утром 29 апреля Общество

Фото: "Яндекс. Пробки"

Нижний Новгород встал в 9-балльных пробках утром 29 апреля. Заторы наблюдаются не только в центре столицы Приволжья, но и в других районах города.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", автомобили медленно едут в районе площадей Лядова и Горького, на улице Звездинке, Варварской, на Похвалинском и Зеленском съездах. Кроме того, с утра "стоят" Мызинский и Канавинский мосты.

В заречной части Нижнего Новгорода движение затруднено возле аэропорта и железнодорожного вокзала.

Одной из причин сложившейся дорожной ситуации стало перекрытие центра Нижнего Новгорода из-за репетиции парада. До 14.00 ограничен проезд на площади Минина и Пожарского, Зеленском съезде, части улиц Алексеевской, Варварской, Минина, Ульянова, Широкой, Нижневолжской набережной.

Кроме того, в районе площади Лядова продолжаются работы по перекладке трамвайных путей, из-за чего на некоторых участках введены ограничения на движение транспорта.

Добавим, что накануне утром центр Нижнего Новгорода также стоял в 8-балльных пробках.