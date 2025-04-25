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Нижний Новгород встал в 9-балльных пробках утром 29 апреля. Заторы наблюдаются не только в центре столицы Приволжья, но и в других районах города.
По данным сервиса "Яндекс. Пробки", автомобили медленно едут в районе площадей Лядова и Горького, на улице Звездинке, Варварской, на Похвалинском и Зеленском съездах. Кроме того, с утра "стоят" Мызинский и Канавинский мосты.
В заречной части Нижнего Новгорода движение затруднено возле аэропорта и железнодорожного вокзала.
Одной из причин сложившейся дорожной ситуации стало перекрытие центра Нижнего Новгорода из-за репетиции парада. До 14.00 ограничен проезд на площади Минина и Пожарского, Зеленском съезде, части улиц Алексеевской, Варварской, Минина, Ульянова, Широкой, Нижневолжской набережной.
Кроме того, в районе площади Лядова продолжаются работы по перекладке трамвайных путей, из-за чего на некоторых участках введены ограничения на движение транспорта.
Добавим, что накануне утром центр Нижнего Новгорода также стоял в 8-балльных пробках.
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