Энергетики "Т Плюс" рассказали дзержинским школьникам об энергобезопасности

Энергетики «Т Плюс» рассказали третьеклассникам школы №7 Дзержинска о правилах энергобезопасности.
Урок прошёл в рамках информационно-профилактической акции «Т Плюс» «Безопасность тепла». Ребята узнали, как производятся и поступают в дома свет и тепло, как нужно вести себя вблизи объектов тепловых и электросетей и правильно обращаться с электроприборами.
В роли учителя выступила главный специалист регионального центра стратегических коммуникаций «Т Плюс» в Нижнем Новгороде Татьяна Хлебникова.
«Уроки энергобезопасности в школах региона мы проводим с 2014 года. Поскольку нынешний год особый, в преддверии 80-летия Великой Победы, мы также рассказываем детям о том, какой вклад внесли в её достижение энергетики, как в сложнейших условиях войны они сумели обеспечить бесперебойное энергоснабжение оборонного комплекса нашей области», – рассказала Татьяна Хлебникова.
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