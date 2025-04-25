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Общество

Энергетики "Т Плюс" рассказали дзержинским школьникам об энергобезопасности

29 апреля 2025 10:11  [93] Общество
Энергетики Т Плюс рассказали дзержинским школьникам об энергобезопасности

Энергетики «Т Плюс» рассказали третьеклассникам школы №7 Дзержинска о правилах энергобезопасности.

Урок прошёл в рамках информационно-профилактической акции «Т Плюс» «Безопасность тепла». Ребята узнали, как производятся и поступают в дома свет и тепло, как нужно вести себя вблизи объектов тепловых и электросетей и правильно обращаться с электроприборами.

В роли учителя выступила главный специалист регионального центра стратегических коммуникаций «Т Плюс» в Нижнем Новгороде Татьяна Хлебникова.

«Уроки энергобезопасности в школах региона мы проводим с 2014 года. Поскольку нынешний год особый, в преддверии 80-летия Великой Победы, мы также рассказываем детям о том, какой вклад внесли в её достижение энергетики, как в сложнейших условиях войны они сумели обеспечить бесперебойное энергоснабжение оборонного комплекса нашей области», – рассказала Татьяна Хлебникова.

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Теги:
Т Плюс
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