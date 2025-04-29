Бесплатные автобусы будут курсировать по Нижнему Новгороду 9 Мая

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В День Победы центр Нижнего Новгорода будет закрыт для движения транспорта, однако горожане смогут добраться до мест празднования на бесплатных автобусах.
Как сообщили в облправительстве, специальные маршруты начнут работу 9 мая с 15:30 и будут курсировать по городу до 21:00. Интервал движения составит около 20 минут.
Посадка на бесплатный транспорт будет организована в трех точках: на площади Горького (напротив дома №4), у Московского вокзала (остановка "Площадь Революции") и возле больницы Семашко.
Выйти из автобуса можно будет у Речного вокзала — со стороны сквера Маркина, либо на Казанском съезде — рядом с паромной переправой.
Опознать нужный маршрут будет просто: автобусы оснастят яркими табличками, на остановках появятся указатели, а волонтеры помогут сориентироваться и подскажут направление.
После завершения праздничного салюта автобусы будут ждать пассажиров на Речном вокзале. Один маршрут отвезет людей обратно на площадь Горького, другой — к Московскому вокзалу.
Для тех, кто будет наблюдать салют с набережной Федоровского, предусмотрен отдельный маршрут от Казанского съезда. Эти автобусы довезут пассажиров до ТЦ "Фантастика", делая остановки по пути.
Ранее мы опубликовали полную программу (0+) празднования Дня Победы-2025. Горожан ждут шоу Авербуха, выступление Безрукова, парад и салют.
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