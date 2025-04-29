Где смотреть салют на 9 Мая в Нижнем Новгороде Общество

Фото: АНО "Центр 800"

В День Победы, 9 мая, в Нижнем Новгороде пройдет масштабная праздничная программа (0+), кульминацией которой станет вечерний салют над акваторией Волги.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, фейерверк начнется в 22:00. Лучшие точки для его просмотра — Нижневолжская набережная, Чкаловская лестница, площадь у Вечного огня в кремле, набережная Федоровского, а также Стрелка.

Напомним, в связи с проведением праздничных мероприятий в центре города будет временно ограничено движение транспорта. Для удобства горожан и гостей города с 15:30 до 21:00 будут курсировать бесплатные автобусы. Интервал движения составит около 20 минут.

Посмотреть полную программу празднования Дня Победы-2025 (0+) можно на нашем сайте.