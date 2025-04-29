Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде Общество

Празднование Дня Победы-2025 в Нижнем Новгороде традиционно откроется военным парадом (0+). Подготовка к нему началась еще в апреле — в городе стартовали репетиции, из-за которых временно перекрываются центральные улицы.

Сегодня, 29 апреля, одна из репетиций прошла на площади Минина и Пожарского. За происходящим наблюдал наш фотограф Александр Воложанин. Сначала по главной площади города торжественным маршем прошли парадные расчёты, а затем проехала колонна военной техники.

Напомним, что сам парад Победы состоится 9 мая и начнётся в 9:50. Посмотреть его можно будет как вживую, так и онлайн — трансляция будет доступна в эфире нижегородских телеканалов, а также на официальной странице региона во "ВКонтакте".

Обратите внимание: 9 мая доступ зрителей на площадь Минина и Нижневолжскую набережную будет организован через контрольно-пропускные пункты. Вход на парад откроют с улиц Минина, Варварской и Алексеевской.