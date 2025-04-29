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Общество

Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде

29 апреля 2025 15:20  [2] Общество

Празднование Дня Победы-2025 в Нижнем Новгороде традиционно откроется военным парадом (0+). Подготовка к нему началась еще в апреле — в городе стартовали репетиции, из-за которых временно перекрываются центральные улицы.

Сегодня, 29 апреля, одна из репетиций прошла на площади Минина и Пожарского. За происходящим наблюдал наш фотограф Александр Воложанин. Сначала по главной площади города торжественным маршем прошли парадные расчёты, а затем проехала колонна военной техники.

Напомним, что сам парад Победы состоится 9 мая и начнётся в 9:50. Посмотреть его можно будет как вживую, так и онлайн — трансляция будет доступна в эфире нижегородских телеканалов, а также на официальной странице региона во "ВКонтакте".

Обратите внимание: 9 мая доступ зрителей на площадь Минина и Нижневолжскую набережную будет организован через контрольно-пропускные пункты. Вход на парад откроют с улиц Минина, Варварской и Алексеевской.

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Репетиция парада 2025
Репетиция парада 2025
Репетиция парада 2025
Репетиция парада 2025
Репетиция парада 2025
Репетиция парада 2025
Репетиция парада 2025
Репетиция парада 2025
Репетиция парада 2025
Репетиция парада 2025
Репетиция парада 2025
Репетиция парада 2025
Репетиция парада 2025
Репетиция парада 2025
Репетиция парада 2025

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Теги:
9 мая День Победы Парад
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29 апреля 2025 15:20Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде
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