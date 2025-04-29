Возможности вовлечения нижегородской молодежи в волонтерскую деятельность обсудили в регионе Общество

28 апреля в Нижнем Новгороде в Доме народного единства прошла стратегическая сессия, посвященная вовлечению молодежи в добровольческую и общественную деятельность в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». Организаторами стратсессии стали Волонтерский центр Нижегородской области и Общественная палата региона.

Экспертами выступили министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Алексей Генералов и заместитель министра социальной политики Нижегородской области Вадим Цыганов.

«Мы всегда стремимся создавать для нашей молодежи условия, когда они могут высказывать свои потребности и интересы, предлагать инициативы и реализовывать собственные проекты. Вместе с коллегами сегодня особое внимание уделили тому, как увеличивать вовлечение наших ребят в добровольчество и общественную деятельность, какие мероприятия и форматы будут интересны и полезны для них, а также какие есть барьеры и вызовы, над которыми нам стоит работать вместе. Многие идеи и предложения мы заберём в дальнейшую проработку, и уверена, это даст результат», — поделилась мнением министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

В прошлом году регион занял первое место в России по развитию добровольческой деятельности среди городов с населением двух миллионов человек. Кроме того, Нижегородская область лидирует в общероссийском рейтинге организаций на платформе «Добро.рф», а также по итогам эффективности работы штабов #МЫВМЕСТЕ в России.

«Уверен, что задача национального проекта по вовлечению 45% молодых людей в волонтёрство - это не предел для Нижегородской области. Безусловно, все те конструктивные предложения, которые были озвучены сегодня, найдут продолжение и помогут добиться высоких результатов. Главное, чтобы мы находили решения в диалоге, поэтому важно собираться и обсуждать все вопросы», - отметил заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики региона Алексей Генералов.

В рамках стратегической сессии были рассмотрены следующие направления: развитие инфраструктуры поддержки добровольчества; расширение функциональности платформы Добро.рф.; расширение партнерского контура НКО и др.

«Сегодняшняя стратсессия позволит определить реальные шаги, направленные на достижение высоких показателей вовлечения молодёжи в волонтёрство. Мы не боимся ставить перед собой такие амбициозные цели - сегодня уже 10% населения Нижегородской области так или иначе вовлечено в добровольческую деятельность, но мы видим, что потенциал ещё есть. Уверена, что обозначенный на стратегической сессии комплекс мероприятий станет мощным инструментом в формировании активной гражданской позиции среди молодёжи и существенно приблизит регион к выполнению стратегических задач, обозначенных Президентом России», — подчеркнула генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина.

Участниками мероприятия стали более 40 человек из числа представителей органов власти и Общественной палаты Нижегородской области, Волонтерского центра Нижегородской области, НКО, образовательных учреждений, волонтерских организаций, Добро.Центров, регионального отделения «Движения Первых», регионального отделения Российского Красного Креста, финалисты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, члены регионального отделения организации «Опора России», Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.

По результатам мероприятия сформулированы предложения в проект Концепции содействия развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в Российской Федерации до 2030 года. Ассоциацией Добро.рф совместно с Минэкономразвития, Росмолодежью и Общественной палатой Российской Федерации будут организованы публичные обсуждения и доработка предложений с целью дальнейшего утверждения на федеральном уровне.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, выполняет задачи, ранее предусмотренные нацпроектами «Образование» и «Наука и университеты». Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».