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Общество

Платные парковки Нижнего Новгорода станут бесплатными в майские праздники

30 апреля 2025 15:26  [90] Общество
Нижний Новгород отменяет плату за открытые парковки на майские выходные

Жители Нижнего Новгорода смогут бесплатно пользоваться открытыми платными парковками в период майских праздников. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе мэрии.

Бесплатная период начнет действовать с 20:00 30 апреля и продлится до 8:00 5 мая. Также оставлять автомобили без оплаты водители смогут с 20:00 7 мая по 8:00 12 мая.

Важно отметить, что данное послабление не распространяется на закрытые парковочные зоны. Пользователям таких стоянок по-прежнему придется оплачивать парковку по установленным тарифам.

В настоящее время в Нижнем Новгороде оборудовано 111 участков с платными парковочными местами. Большинство из них расположены в центральной части города и вблизи крупных транспортных узлов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пешие инспекторы контролируют соблюдение правил на платных парковках.

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Теги:
Парковки
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