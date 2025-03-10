Полицейские "зачистили" Покровку от автомобилистов-нарушителей

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В Нижнем Новгороде сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие "Чистая Покровка", направленное на выявление нарушений ПДД на главной туристической улице города.
Целью операции было повышение безопасности на улице Большой Покровской, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и травм, а также напоминание водителям о важности соблюдения правил.
В ходе мероприятия инспекторы зафиксировали 28 нарушений, связанных с движением автомобилей по пешеходным и велосипедным дорожкам, что является нарушением статьи 12.15 КоАП РФ.
Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять вежливость по отношению ко всем участникам дорожного движения.
Ранее сообщалось, что на платных парковках Нижнего Новгорода начали работать пешие инспекторы.
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