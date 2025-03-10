Полицейские "зачистили" Покровку от автомобилистов-нарушителей Происшествия

Фото: УГИБДД по Нижнему Новгороду

В Нижнем Новгороде сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие "Чистая Покровка", направленное на выявление нарушений ПДД на главной туристической улице города.

Целью операции было повышение безопасности на улице Большой Покровской, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и травм, а также напоминание водителям о важности соблюдения правил.

В ходе мероприятия инспекторы зафиксировали 28 нарушений, связанных с движением автомобилей по пешеходным и велосипедным дорожкам, что является нарушением статьи 12.15 КоАП РФ.

Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять вежливость по отношению ко всем участникам дорожного движения.

Ранее сообщалось, что на платных парковках Нижнего Новгорода начали работать пешие инспекторы.