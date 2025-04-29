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Общество

Нижегородский аэропорт вновь приостанавливал работу из-за угрозы БПЛА

30 апреля 2025 07:20  [141] Общество
Нижегородский аэропорт вновь приостанавливал работу из-за угрозы БПЛА

В ночь на 30 апреля в международном аэропорту Стригино (Нижний Новгород) были введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. С 3:07 по московскому времени воздушная гавань приостановила работу в целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Ограничения были сняты в 6:56 того же дня.

Как сообщили в Росавиации, аналогичные меры были приняты в аэропортах Иваново и Ярославля. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Напомним, в ночь на 29 апреля силы ПВО отразили атаку восьми БПЛА над двумя районами Нижегородской области. По словам губернатора Глеба Никитина, последствия на земле не зафиксированы. Это была третья попытка атаки на регион за последние недели. На прошлой неделе сообщалось об уничтожении шести дронов. 

По данным Минобороны РФ, ночью 30 апреля атака ВСУ была отражена в соседней Владимирской области. Там сбили три дрона.

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Теги:
Аэропорт беспилотники
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