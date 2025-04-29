Нижегородские волонтеры нашли двух девочек, ушедших в лес за подснежниками Происшествия

В Нижегородской области добровольцы поисково-спасательного отряда обнаружили двух девочек, потерявшихся в лесу во время сбора подснежников.

Около полуночи в экстренные службы поступило сообщение о пропаже двух школьниц восьми и двенадцати лет. По словам очевидцев, дети отправились в лес за цветами и не вернулись домой.

На поиски незамедлительно выдвинулись 30 волонтёров отряда "Рысь", 17 экипажей и два кинологических расчёта. Спасательная операция развернулась в условиях ограниченной видимости и сложного рельефа.

Спустя некоторое время один из поисковых экипажей заметил следы, оставленные детьми. Это помогло сузить зону поиска.

Через два часа после обнаружения следов девочек нашли на заболоченном участке местности. К счастью, они были живы. Спасённые школьницы были переданы бригаде медиков для осмотра и оказания необходимой помощи.

Ранее сообщалось, что в марте в Нижегородской области пропали без вести почти 100 человек.