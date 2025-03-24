По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
25 марта 2025 16:31  [111] Пропавшего в Нижнем Новгороде 13-летнего подростка нашли живым
25 марта 2025 16:15  [115] Мошенники с помощью дипфейка развели нижегородского бизнесмена на 2,5 млн долларов
25 марта 2025 14:33  [180] Аферу с земельными участками на 14 млн рублей разоблачили в Дзержинске
25 марта 2025 14:24  [240] Еще одного пропавшего ребенка ищут в Нижнем Новгороде
25 марта 2025 13:59  [267] Экс-военкома Хусиянова объявили в розыск после его ухода в зону СВО
25 марта 2025 10:20  [194] Мошенники выманили у нижегородского школьника 300 тысяч под угрозой недопуска к ОГЭ
25 марта 2025 09:32  [206] Еще трех рыбаков спасли в Нижегородской области
25 марта 2025 06:00  [398] Житель Автозавода зверски убил своего нового знакомого
24 марта 2025 18:44  [416] 62 природных пожара зарегистрировали в Нижегородской области в марте
24 марта 2025 17:55  [517] Нижегородский суд оштрафовал брата Немцова за непредоставление отчетов иноагента
Происшествия

Пропавшего в Нижнем Новгороде 13-летнего подростка нашли живым

25 марта 2025 16:31  [111] Происшествия

Пропавшего в Нижнем Новгороде 13-летнего подростка нашли живым, сообщается на странице поисково-спасательного центра "Рысь" в "ВКонтакте".

Напомним, подросток вышел из дома в Нижнем Новгороде 22 марта примерно в 11:00 и пропал. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области разыскивают двух школьниц, пропавших еще 20 марта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Поиск пропавшие
Поделиться:
Новости по теме
18 марта 2025 14:02  [539] Пропавшего в Тюмени нижегородского журналиста нашли живым
03 марта 2025 14:52  [1143] Пропавшую 15-летнюю школьницу нашли живой в Нижнем Новгороде
13 февраля 2025 09:54  [761] Бастрыкину доложат о ходе расследования исчезновения девочки в Сарове  
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph