Пропавшего в Нижнем Новгороде 13-летнего подростка нашли живым, сообщается на странице поисково-спасательного центра "Рысь" в "ВКонтакте".
Напомним, подросток вышел из дома в Нижнем Новгороде 22 марта примерно в 11:00 и пропал.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области разыскивают двух школьниц, пропавших еще 20 марта.
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