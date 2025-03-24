Пропавшего в Нижнем Новгороде 13-летнего подростка нашли живым Происшествия

Пропавшего в Нижнем Новгороде 13-летнего подростка нашли живым, сообщается на странице поисково-спасательного центра "Рысь" в "ВКонтакте".

Напомним, подросток вышел из дома в Нижнем Новгороде 22 марта примерно в 11:00 и пропал.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области разыскивают двух школьниц, пропавших еще 20 марта.