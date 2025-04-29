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Общество

 В нижегородских "Поездах здоровья" провели около 25 тысяч медицинских консультаций с начала года

30 апреля 2025 13:19  [33] Общество
 В нижегородских Поездах здоровья провели около 25 тысяч медицинских консультаций с начала года

Фото: минздрав Нижегородской области

С начала 2025 года специалисты «Поездов здоровья» в выездном формате провели более 24,8 тысячи медицинских консультаций в районах Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном минздраве.

В общей сложности за январь-апрель врачей-специалистов в «Поездах здоровья» посетили более 14,7 тысячи жителей региона, проживающих в отдаленных от областного центра населенных пунктах. Было проведено свыше 46,7 тысячи различных медицинских исследований, в том числе более 5,2 тысячи флюорографических исследований, около 4,2 тысячи ЭКГ, почти 2,1 тысячи ультразвуковых исследований различных органов и тканей, более 27,9 тысячи лабораторных исследований крови и биологического материала. Кроме того, более 3,7 тысячи женщин выполнена маммография.

Всего с начала года на дообследование направлено более 10 тысяч граждан, на госпитализацию – более пятисот пациентов. При этом медиками выявлено более 3 тысяч заболеваний, в том числе 35 случаев онкопатологий. 

В региональном Минздраве уточнили, что в «Поездах здоровья» прием пациентов проводит бригада медицинских специалистов, включая врачей-неврологов, офтальмологов, эндокринологов, онкологов, гинекологов, терапевтов, кардиологов.

Так, одной из наиболее распространенных причин для обращения жителей области к медикам является повышенное артериальное давление. Поскольку зачастую на начальной стадии кардиопатологии у пациента может не быть заметных симптомов, отклонения могут проявиться уже тогда, когда формируются осложнения. Поэтому для профилактики инсультов и инфарктов нужны регулярные визиты к врачу-кардиологу, особенно при наличии факторов риска, чтобы объективно оценить состояние сердца и сосудов, определить возможные проблемы и подобрать профилактические мероприятия, которые будут наиболее эффективны. 

Каждый желающий может ознакомиться с графиком работы «Поездов здоровья», который обновляется ежемесячно. С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте министерства.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Работа мобильно-диагностических комплексов позволяет выполнять цели и задачи, предусмотренные новым национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь». 

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли. Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект Поезда здоровья
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