Ярмарки "Покупайте нижегородское" в мае пройдут в 19 муниципалитетах Нижегородской области Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

В мае 2025 года в регионе пройдет 21 ярмарка «Покупайте нижегородское». На них предприниматели и самозанятые могут представить свою продукцию. Проведение ярмарок способствует реализации федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в течение мая ярмарки пройдут в 19 муниципалитетах.

«На ярмарках нижегородцы смогут приобрести продукты, товары ручной работы и изделия народных промыслов напрямую от производителей. Это хорошая возможность для продвижения товаров региональных предпринимателей. Муниципальные администрации предоставляют бесплатные торговые места, что особенно важно для самозанятых и микробизнеса. Первая ярмарка состоится уже 3 мая в Городецком муниципальном округе», - рассказал Максим Черкасов.

График проведения ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений администраций муниципальных образований Нижегородской области.

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. Полный график работы ярмарок и контактные данные ответственных лиц можно найти на сайте регионального Минпрома: https://minprom.nobl.ru/activity/5909.

График проведения ярмарок:

3-4 мая:

- Городецкий м.о., г. Заволжье, ул. Баумана, 22, территория за ТЦ «Гармония» (праздник «Весны и Труда»)

9 мая:

- Балахнинский м.о. , г. Балахна, ул. Карла Маркса, набережная (празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.);

- г. Кстово, пл. Мира, за павильонами «Торговый пассаж»;

- г. Навашино, пл. Ленина;

- р.п. Пильна, парк 40 лет Октября;

- с. Починки, пл. Ленина;

- р.п. Сокольское, территория «Парк Победы», ул. Куйбышева;

- р.п. Тоншаево, площадь Мира;

- г. Урень, площадь «Победы»;

- г. Шахунья, площадь Советская

14 мая:

- г. Дзержинск, площадка в районе ТЦ «Спутник» и ТЦ «Меркурий», проспект Циолковского, 78 и 76А

16 мая:

- Краснооктябрьский м.о., село Уразовка, ул. Луговая, участок №2, парк культуры и отдыха «Уразовский»

17 мая:

- село Сеченово, ул. Советская, д. 26

24 мая:

- р.п. Бутурлино, ул. Ленина, на площади около РДК (ярмарка «Вишневый базар», приуроченная к Всероссийскому конкурсу исполнителей народной песни памяти Л.Г. Зыкиной «Вишневая метель»);

- Сергачский м.о., центральная площадь города Сергач (Открытие мотосезона 2025);

- Вознесенский м.о., село Нарышкино, ул. Левочкина, д.49, площадь около «ДК Культуры» (День села Нарышкино)

26 мая:

- р.п. Шатки, центральная площадь (День российского предпринимательства)

28 мая:

- г. Лысково, переулок Кадушина, д. 7, районный Центр народных промыслов, ремесел и туризма «Рассвет» (День памяти князя Г.А. Грузинского)

31 мая:

- г. Лысково, ул. Мичурина, д. 51В, городской парк (Открытый фестиваль прикладного и народного творчества «Кириковский лапоть»);

- р.п. Сокольское, территория Парка Победы, ул. Куйбышева (Международный день защиты детей);

- г. Чкаловск, площадь Чкалова (фестиваль сладостей «ЛетуЧКа».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.