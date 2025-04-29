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Общество

Нижегородцев предупредили о высокой пожароопасности в лесах перед майскими

30 апреля 2025 19:45  [112] Общество
Нижегородцев предупредили о высокой пожароопасности в лесах перед майскими

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области обращается к жителям региона с настоятельным призывом соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В преддверии майских праздников, когда многие планируют выезды на природу, это особенно актуально.

Несмотря на временное похолодание, в регионе сохраняется повышенный уровень пожарной опасности: на территории области зафиксированы 2, 3 и 4 классы. Полностью четвертый класс установлен в 10 муниципальных округах, еще в 18 — частично.

Для информирования населения на официальном сайте Минлесхоза размещена и ежедневно обновляется интерактивная карта, на которой указаны районы с ограничениями на посещение лесов.

В ведомстве сообщили, что уже зафиксированы два лесных пожара — в Выксунском и Михайловском лесничествах. Одно из возгораний возникло из-за не потушенного костра на берегу водоема. Оба очага удалось оперативно ликвидировать в течение суток.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Он включает запрет на разведение костров, сжигание мусора, проведение палов, а также ограничение на посещение лесов при установлении 4 и 5 классов пожарной опасности.

Особо подчеркивается: нельзя разводить огонь в лесу, бросать горящие спички или окурки вблизи сухой растительности и древесных остатков. Оставленный мусор, особенно стеклянные бутылки и пластиковые изделия, может стать причиной возгорания из-за эффекта линзы.

За нарушение противопожарного режима предусмотрены серьезные штрафы: до 50 тысяч рублей для граждан, до 90 тысяч — для должностных лиц, и до 1 миллиона — для юридических. Кроме того, нарушителям придется возместить возможный ущерб, нанесенный лесному фонду. При уничтожении или повреждении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем может наступить уголовная ответственность по статье 261 УК РФ.

При обнаружении признаков лесного пожара необходимо немедленно сообщить об этом по круглосуточным телефонам: 8 (800) 100-94-00 (лесная охрана) и 8 (831) 430-01-23 (региональная диспетчерская служба).

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Теги:
Минлесхоз Пожароопасность Пожары
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