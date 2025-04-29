Обломки БПЛА повредили дом в Павловском округе Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Обломки БПЛА повредили частный дом в Павловском округе. Хозяин жилища получит страховые выплаты, сообщили в нижегородском филиале "Росгосстраха".

Сумма выплат пока не озвучивается. Сначала экспертам предстоит оценить размер ущерба, а для этого необходимо осмотреть пострадавший дом.

После получения денег владелец дома сможет приступить к его ремонту.

Ранее сообщалось, что 29 апреля в Нижегородской области была отражена атака восьми украинских беспилотников. Таковы данные Миноброны РФ.

А на прошлой неделе средства ПВО сбили в общей сложности шесть дронов.