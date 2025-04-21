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Новая атака БПЛА на Нижегородскую область: что сказал Глеб Никитин

25 апреля 2025 09:23  [4] Общество
Атаку БПЛА на регион 25 апреля прокомментировал Глеб Никитин

Нижегородский губернатор Глеб Никитин заявил, что в результате новой атаки украинских беспилотников разрушений нет. Он опубликовал пост на эту тему в своем телеграм-канале.

Силы противовоздушной обороны успешно отразили нападение. Никто не пострадал.

Из-за атаки временно приостанавливал работу нижегородский аэропорт "Стригино". 

Напомним, 24 апреля четыре украинских дрона сбили в Нижегородской области, в связи с чем в аэропорту "Стригино" также вводились ограничения.

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Теги:
беспилотники Глеб Никитин
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