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Культура и отдых

Нижегородцам рассказали, что посмотреть в майские праздники всей семьей

30 апреля 2025 17:20  [83] Культура и отдых
Нижегородцам рассказали, что посмотреть в майские праздники всей семьей

Фото: pixabay.com

На длинных майских выходных самое время собраться всей семьей и пересмотреть добрые фильмы — проверенную классику и вдохновляющие истории. Тем более что погоду обещают не совсем весеннюю. Редакция НИА "Нижний Новгород" подготовила подборку вместе с онлайн-кинотеатром KION от экосистемы МТС, которая подойдёт и детям, и взрослым.

"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" (1964), 6+

Советская комедия Элема Климова о пионере, которого исключили из лагеря, но он тайно остаётся там, скрываясь от взрослых. Лёгкий юмор и сатира на бюрократию — фильм, который полюбили несколько поколений.

"Республика ШКИД" (1966), 6+

История о беспризорниках 1920-х, попавших в школу-коммуну. Подростки учатся жить по-новому, а строгий, но справедливый директор помогает им встать на путь честной жизни. Снято по автобиографическим воспоминаниям.

"Кудряшка Сью" (1991), 12+

Трогательная лента о маленькой сироте и её попечителе-аферисте, которые случайно попадают в дом состоятельной женщины. История о доброте, семье и втором шансе. В России фильм стал настоящей классикой.

"Октябрьское небо" (1999), 6+

Юноша из шахтёрского городка мечтает стать ракетостроителем после запуска спутника. Основанная на реальных событиях история о стремлении к мечте и поддержке учителя.

"Волшебная страна" (2004), 12+

Фильм о Джеймсе Барри, авторе «Питера Пэна». Дружба с семьёй овдовевшей женщины помогает писателю создать один из самых фантастических миров в детской литературе. В главных ролях — Джонни Депп и Кейт Уинслет.

"Мой папа — Барышников" (2011), 12+

Лиричная история о школьнике, мечтающем стать балетным артистом и верящем, что его отец — сам Михаил Барышников. Фильм точно передаёт атмосферу конца 80-х: с модой, очередями и духом перемен.

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Теги:
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