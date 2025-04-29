Нижегородцам рассказали, что посмотреть в майские праздники всей семьей

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На длинных майских выходных самое время собраться всей семьей и пересмотреть добрые фильмы — проверенную классику и вдохновляющие истории. Тем более что погоду обещают не совсем весеннюю. Редакция НИА "Нижний Новгород" подготовила подборку вместе с онлайн-кинотеатром KION от экосистемы МТС, которая подойдёт и детям, и взрослым.
Советская комедия Элема Климова о пионере, которого исключили из лагеря, но он тайно остаётся там, скрываясь от взрослых. Лёгкий юмор и сатира на бюрократию — фильм, который полюбили несколько поколений.
История о беспризорниках 1920-х, попавших в школу-коммуну. Подростки учатся жить по-новому, а строгий, но справедливый директор помогает им встать на путь честной жизни. Снято по автобиографическим воспоминаниям.
Трогательная лента о маленькой сироте и её попечителе-аферисте, которые случайно попадают в дом состоятельной женщины. История о доброте, семье и втором шансе. В России фильм стал настоящей классикой.
Юноша из шахтёрского городка мечтает стать ракетостроителем после запуска спутника. Основанная на реальных событиях история о стремлении к мечте и поддержке учителя.
Фильм о Джеймсе Барри, авторе «Питера Пэна». Дружба с семьёй овдовевшей женщины помогает писателю создать один из самых фантастических миров в детской литературе. В главных ролях — Джонни Депп и Кейт Уинслет.
Лиричная история о школьнике, мечтающем стать балетным артистом и верящем, что его отец — сам Михаил Барышников. Фильм точно передаёт атмосферу конца 80-х: с модой, очередями и духом перемен.
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