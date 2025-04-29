Мерзкая погода ждет нижегородцев в первые майские праздники

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Неустойчивая погода и дожди ждут жителей Нижнего Новгорода вместо потепления в первые майские выходные. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.
1 мая ожидается +2…+9 градусов, пасмурно без прояснений. Из-за дождя, который будет идти весь день 2 мая, температура не поднимется выше +5 градусов. В первой половине 3 мая дождь не прогнозируется, можно даже ожидать небольшие прояснения и до +10 градусов, но к вечеру осадки снова накроют город.
По словам синоптика, средняя суточная температура приблизится к норме только 4 мая, воздух прогреется до +14 градусов днем. До этого ожидаются температурные колебания и повышенная облачность. Из-за ветра воздух также будет ощущаться прохладнее.
Желающим пожарить шашлыки придется делать это под дождем, ведь из-за циклона осадки прогнозируются вплоть до начала следующей недели.
Ранее сообщалось, что из-за изменчивой погоды отопление могут отключить позже, чем ожидалось.
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