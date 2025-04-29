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Общество

Мерзкая погода ждет нижегородцев в первые майские праздники

30 апреля 2025 12:20  [122] Общество
Мерзкая погода ждет нижегородцев в первые майские праздники

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Неустойчивая погода и дожди ждут жителей Нижнего Новгорода вместо потепления в первые майские выходные. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

1 мая ожидается +2…+9 градусов, пасмурно без прояснений. Из-за дождя, который будет идти весь день 2 мая, температура не поднимется выше +5 градусов. В первой половине 3 мая дождь не прогнозируется, можно даже ожидать небольшие прояснения и до +10 градусов, но к вечеру осадки снова накроют город.

По словам синоптика, средняя суточная температура приблизится к норме только 4 мая, воздух прогреется до +14 градусов днем. До этого ожидаются температурные колебания и повышенная облачность. Из-за ветра воздух также будет ощущаться прохладнее.

Желающим пожарить шашлыки придется делать это под дождем, ведь из-за циклона осадки прогнозируются вплоть до начала следующей недели.

Ранее сообщалось, что из-за изменчивой погоды отопление могут отключить позже, чем ожидалось.

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Теги:
Погода Праздники Прогноз
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