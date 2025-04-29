Телебашня в Нижнем Новгороде засияет весенними огнями в честь 1 Мая Общество

Нижегородский радиотелевизионный передающий центр (филиал РТРС) подготовил праздничную подсветку для телебашни в Нижнем Новгороде. Световое оформление будет приурочено ко Дню Весны и Труда.

Вечером 1 мая, с 21:00 до 22:00, телебашня превратится в светящийся арт-объект. На ее гранях появятся анимации с распускающимися цветами, калейдоскопическими узорами и воздушными шарами.

Периодически композиции будут сменяться световыми проекциями в цветах российского флага. Также на медиафасаде башни появится бегущая строка с надписью: "1 мая – Праздник Весны и Труда".

Иллюминация станет частью праздничного оформления города и создаст атмосферу весеннего настроения для жителей и гостей Нижнего Новгорода.

Ранее телебашня в Нижнем Новгороде превращалась в яркий арт-объект на День космонавтики.