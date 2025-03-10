Нижегородская телебашня окрасится в российский триколор в День воссоединения с Крымом Общество

Фото: филиал РТРС

18 марта филиал РТРС "Нижегородский ОРТПЦ" включит на телебашне в Нижнем Новгороде праздничную архитектурную подсветку, приуроченную к годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Грани телебашни будут окрашены в цвета российского триколора. Световые переливы создадут эффект развевающегося флага, добавляя динамичности. Подсветка будет работать с 20:00 до полуночи, создавая атмосферу праздника.

Аналогичные световые шоу, посвященные годовщине, покажут и в других городах России. В частности, на телебашне в Симферополе, а также на высотных объектах РТРС в таких городах, как Биробиджан, Благовещенск, Братск, Воронеж, Казань, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и многих других.

Напомним, телебашня в Нижнем Новгороде, высотой 196 метров, является самым высоким инженерным сооружением города и важнейшим объектом для эфирного телерадиовещания региона. Она обеспечивает эфирный сигнал более половине жителей области. С