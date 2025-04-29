Канатная дорога возобновила работу в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

После масштабной модернизации в Нижнем Новгороде вновь начала работу канатная дорога, соединяющая город с Бором. Обновлённый маршрут официально возобновил движение 1 мая 2025 года, сообщили в пресс-службе ГК "Урбантех".

Главным изменением стало полное обновление подвижного состава. В апреле прежние 28 кабин были полностью заменены на 56 современных. Новые кабинки отличаются повышенным уровнем комфорта и технической оснащённости.

Каждая кабина теперь оборудована системой видеонаблюдения, кнопкой экстренной связи с диспетчером, ЖК-дисплеями, динамиками и USB-разъёмами для зарядки гаджетов. Кроме того, кабины адаптированы для маломобильных пассажиров, а часть из них оснащена внешними креплениями для перевозки велосипедов.

Запуск новых кабин осуществляется поэтапно для обеспечения устойчивой работы линии. В день открытия на маршрут вышли 28 кабин, а уже к 5 мая на линии будет задействован весь обновлённый состав — все 56 кабин.

Канатная дорога через Волгу остаётся важным транспортным маршрутом, ежедневно обслуживающим тысячи пассажиров. Она помогает экономить время в пути и снижает нагрузку на мосты и автомобильные дороги между Нижним Новгородом и Бором. Время в пути между станциями составляет всего 12 минут.

Благодаря обновлению, пропускная способность линии увеличится вдвое — с 500 до 1 000 человек в час. Это позволит сократить время ожидания и сделать поездки ещё более удобными для жителей и гостей региона.