Стало известно, что делали нижегородские кабинки на канатке на Эльбрусе Общество

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Старые кабинки нижегородской канатной дороги, замеченные на Эльбрусе, проходили там тестовые испытания. Об этом сообщил журналистам заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.

Он отметил, что на кавказской канатке установлено похожее программное обеспечение. "И кабинки тоже похожи", - добавил чиновник.

Денис Рябинин, отвечая на вопрос корреспондента НИА "Нижний Новгородов" о судьбе старых кабин, сказал, что они не должны "оставаться здесь мертвым грузом". Часть из них пока что стоит возле канатной станции.

"Совместно с "Нижегородской канатной дорогой" мы ищем варианты, как можно их использовать в дальнейшем", - сказал замминистра.

Ранее стало известно, что возобновить работу переправы планируют 1 мая. Уже смонтированы все новые кабинки, дело за получением разрешительных документов от Ростехнадзора.

Напомним, канатная дорога закрыта на модернизацию уже месяц. За это время на ней вдвое увеличили количество кабинок - с 28 до 56.