Второй общественный туалет установят на набережной Федоровского Общество

Еще один общественный туалет установят на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители мэрии в социальной сети, отвечая на вопрос нижегородки.

Местная жительница поинтересовалась, планируется ли установка такого объекта на набережной, ввиду наплыва туристов и гостей города.

Как пояснили в администрации Нижегородского района, второй туалет появится на набережной Федоровского после подведения коммуникаций. Данный вопрос в настоящее время прорабатывается.

В ведомстве также напомнили, что один туалетный модуль уже установлен и работает у дома №2/13 по Федоровского.

Напомним, что в центре Нижнего Новгорода в этом году уже установили два общественных туалета. А на днях двое пьяных мужчин сломали дверь туалетного модуля на улице Рождественской.