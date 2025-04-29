Второй общественный туалет установят на набережной Федоровского

Еще один общественный туалет установят на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители мэрии в социальной сети, отвечая на вопрос нижегородки.
Местная жительница поинтересовалась, планируется ли установка такого объекта на набережной, ввиду наплыва туристов и гостей города.
Как пояснили в администрации Нижегородского района, второй туалет появится на набережной Федоровского после подведения коммуникаций. Данный вопрос в настоящее время прорабатывается.
В ведомстве также напомнили, что один туалетный модуль уже установлен и работает у дома №2/13 по Федоровского.
Напомним, что в центре Нижнего Новгорода в этом году уже установили два общественных туалета. А на днях двое пьяных мужчин сломали дверь туалетного модуля на улице Рождественской.
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