Набережную Гребного канала ждет ремонт

Перед началом летнего сезона на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде пройдет небольшой ремонт.
Как рассказали в мэрии, по итогам зимы подрядчик в целом справился с содержанием данной территории. Предстоящим летом, подчеркивают в администрации города, здесь ожидается наплыв отдыхающих.
В ближайших планах на Гребном канале - установка дополнительных лавочек и урн, локальная замена плитки и благоустройство газонов.
Ранее сообщалось, что в поселке Новинки Нижнего Новгорода будет благоустроена территория, включая строительство шести магазинов и административного здания.
Также сообщалось, что в парке 1 мая в Нижнем Новгороде стартовал второй этап благоустройства, включающий реконструкцию системы оповещения и электроснабжения.
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