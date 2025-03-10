В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 марта 2025 18:17  [8] Власти объяснили опросы о традиционных ценностях в нижегородских школах
12 марта 2025 18:12  [22] Нижегородская круизная компания стала первым в отрасли участником федерального проекта "Производительность труда" из ПФО
12 марта 2025 17:56  [94] Всего 12 таксофонов осталось в Нижнем Новгороде
12 марта 2025 17:40  [104] Ректор ННГУ Трофимов оценил влияние новых правил ОГЭ на абитуриентов
12 марта 2025 17:25  [122] Набережную Гребного канала ждет ремонт
12 марта 2025 16:44  [155] Детский сад и школу построят на Мещере до 2029 года
12 марта 2025 16:30  [123] Жители ПФО названы самыми "экономными" в стране
12 марта 2025 16:28  [162] Коворкинг в бывшем кафе "Аквариум" на Покровке может открыться в 2025 году
12 марта 2025 16:14  [341] Провизор Никонов предупредил нижегородцев об опасности популярного крема
12 марта 2025 16:00  [128] Администрация Варнавина вернет автобусы до поселка Черемушки по решению суда
Общество

Набережную Гребного канала ждет ремонт

12 марта 2025 17:25  [122] Общество

Перед началом летнего сезона на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде пройдет небольшой ремонт.

Как рассказали в мэрии, по итогам зимы подрядчик в целом справился с содержанием данной территории. Предстоящим летом, подчеркивают в администрации города, здесь ожидается наплыв отдыхающих.

В ближайших планах на Гребном канале - установка дополнительных лавочек и урн, локальная замена плитки и благоустройство газонов.

Ранее сообщалось, что в поселке Новинки Нижнего Новгорода будет благоустроена территория, включая строительство шести магазинов и административного здания.

Также сообщалось, что в парке 1 мая в Нижнем Новгороде стартовал второй этап благоустройства, включающий реконструкцию системы оповещения и электроснабжения.

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Нижегородский район Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
11 марта 2025 19:11  [307] Парк в Большом Болдине благоустроят за 133 млн рублей
11 марта 2025 07:00  [268] На благоустройство парка в Урене потратят почти 130 млн рублей
07 марта 2025 13:16  [518] На благоустройство парка в Навашине потратят 150 млн рублей
02 марта 2025 14:19  [875] Стоимость благоустройства парка Победы в Нижнем Новгороде выросла до 1 млрд
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph