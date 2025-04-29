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Общество

Адская жара может ждать Нижегородскую область летом 2025 года

02 мая 2025 11:36  [285] Общество
Адская жара может ждать Нижегородскую область летом 2025 года

Лето 2025 года в Нижегородской области может оказаться одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений, пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По оценкам синоптиков, климатическое лето на территории европейской части страны начнется уже в мае и завершится только к середине сентября. Средняя температура воздуха в этот период, как ожидается, превысит климатическую норму на 1-2 градуса.

Особую тревогу у специалистов вызывают так называемые тепловые волны — периоды, когда температура в течение пяти и более дней подряд превышает норму на 3 градуса и выше. По прогнозам, в предстоящем сезоне таких волн может быть как минимум две.

Роман Вильфанд отметил, что 2025 год имеет все шансы попасть в число самых жарких лет в истории наблюдений — возможно, войдет в пятерку, тройку или даже на второе место по температурным рекордам.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Погода", в Нижнем Новгороде в июне ожидается до +24 градусов, в июле — до +27, а в августе — не выше +24. Однако эти значения основаны на среднем показателе за последние десять лет, и реальные температуры могут оказаться значительно выше.

Ранее НИА "Нижний Новгород" выяснило, что в первые майские праздники нижегородцев ждет мерзкая погода. 

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Теги:
Жара Погода Прогноз
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