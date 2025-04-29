Движение транспорта ограничат на улице Слобода Печеры на месяц Общество

Фото: ЦОДД

Движение автотранспорта по улице Слобода Печеры в Нижнем Новгороде будет временно приостановлено на месяц, сообщили в мэрии.

Ограничение вступит в силу с 6:00 5 мая и продлится до 6:00 5 июня. Оно затронет участок между домами № 137 и № 124.

Причиной временного закрытия дороги стала реконструкция проезжей части.

Водителям настоятельно рекомендуют заранее ознакомиться с изменениями в организации движения, проявлять внимательность и строго следовать указаниям дорожных знаков.

Сообщалось, что дублер проспекта Ленина в Нижнем Новгороде частично перекрыли на две недели.