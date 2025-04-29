Дублер проспекта Ленина в Нижнем Новгороде частично перекроют на две недели

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С 1 по 15 мая в Нижнем Новгороде будет частично перекрыто движение по дублёру проспекта Ленина. Об этом сообщили в городской администрации.
Ограничение вступит в силу 1 мая в 6:00 утра и продлится до 23:59 15 мая. Причиной стало проведение ремонтно-восстановительных работ на участке теплосети.
Как пояснили в мэрии, работы проходят в плановом порядке. Их цель — модернизация инженерной инфраструктуры для надёжного и стабильного теплоснабжения жилых домов и социальных объектов.
Водителям настоятельно рекомендуют заранее ознакомиться с временной схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков на участке.
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