Дублер проспекта Ленина в Нижнем Новгороде частично перекроют на две недели Общество

Фото: ЦОДД

С 1 по 15 мая в Нижнем Новгороде будет частично перекрыто движение по дублёру проспекта Ленина. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничение вступит в силу 1 мая в 6:00 утра и продлится до 23:59 15 мая. Причиной стало проведение ремонтно-восстановительных работ на участке теплосети.

Как пояснили в мэрии, работы проходят в плановом порядке. Их цель — модернизация инженерной инфраструктуры для надёжного и стабильного теплоснабжения жилых домов и социальных объектов.

Водителям настоятельно рекомендуют заранее ознакомиться с временной схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков на участке.