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Общество

Нижегородцы могут обратиться в кадровый центр за психологической поддержкой при трудоустройстве

04 мая 2025 10:10  [63] Общество
Нижегородцы могут обратиться в кадровый центр за психологической поддержкой при трудоустройстве

Фото: Нижегородский кадровый центр "Работа России"

Жители региона могут обратиться в Нижегородский кадровый центр за психологической поддержкой при трудоустройстве. Психологическую поддержку оказывают квалифицированные сотрудники кадрового центра, которые помогают гражданам справиться с трудностями и повысить их шансы на успешное трудоустройство. Консультации психолога помогают соискателям лучше адаптироваться к изменениям в жизни.

«Большое внимание специалисты уделяют проработке эмоциональной нагрузки и развитию компетенций для успешного карьерного развития, а также обучают навыкам тайм-менеджмента, самопрезентации и коммуникации, что способствует более успешному трудоустройству. Консультации проходят в индивидуальном и групповом форматах», — рассказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Из числа получивших психологическую поддержку в 2025 году 46% составляют мужчины, 54% — женщины. Средний возраст участников программы – 43 года. Из 44 граждан, получивших помощь, 25 человек уже смогли трудоустроиться.

«Психологическая поддержка — важный элемент в системе занятости. Она помогает не только снять стресс, но и повысить уверенность соискателей в своих силах. Наш опыт показывает, что каждый второй, кто воспользовался этой мерой поддержки, успешно находит работу. Мы видим, как участники программ меняют отношение к трудностям и активнее выходят на рынок труда», - отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Чтобы воспользоваться помощью психолога, можно оставить заявку на портале «Работа России» либо обратиться в один из филиалов нижегородской службы занятости населения.

Всего в 2025 году в службу занятости уже обратились 4,7 тысячи граждан.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

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Теги:
Нацпроект психология
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