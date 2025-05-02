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Происшествия

57-летний мужчина заживо сгорел в дачном домике на Бору

04 мая 2025 10:27  [74] Происшествия
57-летний мужчина заживо сгорел в дачном домике на Бору

Нижегородский СК организовал доследственную проверку из-за гибели 57-летнего мужчины на пожаре в Борском округе. Как сообщили в СУ СКР по региону, трагедия произошла в дачном доме на территории СНТ "Кристалл" вечером 3 мая. 

По основной версии пожар вспыхнул из-за неисправности электрооборудования. Точная причина будет известна по итогам пожарно-технической экспертизы. 

Кстати, вечером 3 мая в регионе произошел еще один пожар с погибшим. По данным МЧС, в Лыскове загорелось имущество в квартире пятиэтажки. На тлевшем матрасе лежал 76-летний мужчина, не подававший признаков жизни. Предполагается, что мужчина уснул с сигаретой. 

Ранее сообщалось, что в пожаре под Богородском погибли три человека. 

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Теги:
Борский г.о. Пожар СК РФ
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