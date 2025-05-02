Гибель трех человек на пожаре под Богородском закончилась уголовным делом Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

По факту гибели трех человек при пожаре в Богородском округе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Отмечается, что после ликвидации огня в одном из домов были обнаружены тела 56-летнего мужчины и 53-летней женщины. Личность третьего погибшего пока не установлена.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ — "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы для выяснения точных причин смерти. Также проводится пожарно-техническая экспертиза, которая должна установить причины возгорания.

В прокуратуре Нижегородской области сообщили о взятии на контроль установление обстоятельств гибели людей. На место происшествия выезжал заместитель прокурора Богородского округа Антон Федотов для координации действий правоохранительных органов.

Напомним, в селе Оранки Богородского округа утром произошел крупный пожар, в результате которого погибли три человека. Возгорание охватило два частных дома и дачное строение.