Мэр Нижнего Новгорода объявил об окончании отопительного сезона 5 мая Общество

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев объявил об окончании отопительного сезона 2024/2025 5 мая, как и планировалось. Он опубликовал пост в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, процесс завершения отопительного сезона займет до трех дней. Потом ресурсники займутся плановыми ремонтными и профилактическими работами. Это нужно для штатного начала следующего отопительного сезона.

Шалабаев уточнил, что в 2025 года планируется заменить 145,4 км теплосетей. Из них 73,5 км заменит компания "Теплоэнерго".