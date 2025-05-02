Мэр Нижнего Новгорода объявил об окончании отопительного сезона 5 мая

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев объявил об окончании отопительного сезона 2024/2025 5 мая, как и планировалось. Он опубликовал пост в своем телеграм-канале.
По словам градоначальника, процесс завершения отопительного сезона займет до трех дней. Потом ресурсники займутся плановыми ремонтными и профилактическими работами. Это нужно для штатного начала следующего отопительного сезона.
Шалабаев уточнил, что в 2025 года планируется заменить 145,4 км теплосетей. Из них 73,5 км заменит компания "Теплоэнерго".
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