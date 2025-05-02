Нижегородец попался на продаже поддельных рецептов Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта поддельных медицинских документов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Во время личного досмотра у одного из домов на улице Бринского у ранее судимого за имущественное преступление неработающего местного жителя полицейские обнаружили семь рецептурных бланков. Документы позволяли приобрести препарат, находящийся под контролем из-за риска немедицинского использования.

Изъятые бланки были переданы на экспертизу. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов.

Задержанный признал свою вину и в настоящее время находится под подпиской о явке. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что троих нижегородцев осудили за фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19.