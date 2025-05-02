Нижегородцев просят не вызывать врача с температурой ниже 38°C Общество

Жителям Нижегородской области напомнили, в каких случаях действительно стоит обращаться за медицинской помощью на дом.

По словам медицинского эксперта, главреда портала "Стационар-пресс" Алексея Никонова, вызывать врача следует при температуре выше 38 градусов, а также при наличии выраженных симптомов ОРВИ или гриппа. Поводом для обращения также могут стать тошнота, рвота и многократный жидкий стул.

Помимо этого, медицинская помощь на дому необходима при повышенном артериальном давлении, сопровождающемся головной болью или головокружением, а также при тяжелых формах онкологических и хронических заболеваний.

При этом эксперт подчеркнул: не всегда наличие симптомов ОРВИ является основанием для выдачи больничного. Для этого требуется температура выше 37,5 градуса, кашель, признаки интоксикации, осложнения или сопутствующие хронические болезни.

Ранее сообщалось, что карантин по ОРВИ частично введен в 12 школах и 29 детсадах Нижегородской области.