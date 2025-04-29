Карантин по ОРВИ частично введен в 12 школах и 29 детсадах Нижегородской области Общество

В Нижегородской области за минувшую неделю зарегистрировано более 15 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, заболевшие есть среди всех возрастных групп. Несмотря на высокие цифры, уровень заболеваемости остается ниже эпидемических порогов.

С 21 по 27 апреля в рамках вирусологического мониторинга было обследовано около 14 тысяч человек. Специалисты установили, что основными возбудителями ОРВИ остаются вирусы гриппа. Их доля в общей структуре выявленных инфекций составила 68,8%.

Чаще всего выявляются вирус гриппа А(H1N1)2009 и грипп B. Помимо них, в регионе циркулируют и другие респираторные вирусы: сезонные коронавирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы (РС-вирусы), бокавирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, вирусы парагриппа, а также микоплазма.

По состоянию на 29 апреля, частичные карантинные меры по ОРВИ введены в 18 классах 12 школ и в 35 группах 29 детских садов. В целом карантин затронул 1,7% образовательных учреждений региона.

Актуальной остается и ситуация с новой коронавирусной инфекцией. За неделю в Нижегородской области зарегистрирован 51 случай COVID-19, что на 5,5% меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.