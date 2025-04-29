Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая
Как будут работать нижегородские поликлиники в майские праздники
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 апреля 2025 15:42  [56] Где смотреть салют на 9 Мая в Нижнем Новгороде
29 апреля 2025 15:28  [79] Карантин по ОРВИ частично введен в 12 школах и 29 детсадах Нижегородской области
29 апреля 2025 15:20  [63] Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде
29 апреля 2025 15:20  [55] Депутат Миронов попросил правительство оказать поддержку обманутым дольщикам
29 апреля 2025 15:14  [100] Бесплатные автобусы будут курсировать по Нижнему Новгороду 9 Мая
29 апреля 2025 15:00  [122] «Нижегородский Колизей» может стать креативным пространством
29 апреля 2025 14:46  [118] Опубликованы фото новорожденных животных из нижегородского "Лимпопо"
29 апреля 2025 14:29  [119] Партию зараженных пчел задержали в Нижегородской области
29 апреля 2025 13:33  [141] Глава нижегородского "ОКАПОЛ" Огородцев стал вице-президентом Союза химиков
29 апреля 2025 13:18  [149] Нижегородская полиция выдворила 25 мигрантов за нарушения закона
Общество

Карантин по ОРВИ частично введен в 12 школах и 29 детсадах Нижегородской области

29 апреля 2025 15:28  [79] Общество
Карантин по ОРВИ частично введен в 12 школах и 29 детсадах Нижегородской области

В Нижегородской области за минувшую неделю зарегистрировано более 15 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, заболевшие есть среди всех возрастных групп. Несмотря на высокие цифры, уровень заболеваемости остается ниже эпидемических порогов.

С 21 по 27 апреля в рамках вирусологического мониторинга было обследовано около 14 тысяч человек. Специалисты установили, что основными возбудителями ОРВИ остаются вирусы гриппа. Их доля в общей структуре выявленных инфекций составила 68,8%.

Чаще всего выявляются вирус гриппа А(H1N1)2009 и грипп B. Помимо них, в регионе циркулируют и другие респираторные вирусы: сезонные коронавирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы (РС-вирусы), бокавирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, вирусы парагриппа, а также микоплазма.

По состоянию на 29 апреля, частичные карантинные меры по ОРВИ введены в 18 классах 12 школ и в 35 группах 29 детских садов. В целом карантин затронул 1,7% образовательных учреждений региона.

Актуальной остается и ситуация с новой коронавирусной инфекцией. За неделю в Нижегородской области зарегистрирован 51 случай COVID-19, что на 5,5% меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Карантин ОРВИ Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
22 апреля 2025 14:18  [492] Новый метод выявления пневмонии появился в Диагностическом центре
30 марта 2025 08:00  [2092] Нижегородский врач объяснила природу "неизвестного вируса" с кровавым кашлем
15 марта 2025 15:16  [1853] Нижегородский пульмонолог указал на устаревшие противопоказания к вакцинации
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Репетиция
29 апреля 2025 15:20Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph