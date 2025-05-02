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Спорт

Нижегородка взяла два золота на чемпионате Европы по бодибилдингу

04 мая 2025 16:33  [84] Спорт
Нижегородка взяла два золота на чемпионате Европы по бодибилдингу

Фото: Федерация бодибилдинга России

Ульяна Гойхман из Нижнего Новгорода взяла две золотые медали на чемпионате Европы по бодибилдингу в Испании. Об этом в своем телеграм-канале написал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло. 

Одно золото нижегородка завоевала в категории фитнес бикини (40-45 лет), другое - в категории фитнес эстетический среди мастеров. 

По данным Федерации бодибилдинга России, всего за два дня наши спортсмены завоевали девять золотых и две бронзовые медали. 

"А чуть ранее, на Кубке России по бодибилдингу в Ульяновске,  спортсмены нашей сборной завоевали ещё шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Спасибо спортсменам и тренерам за отличные результаты! Вперед к новым победам!" - добавил нижегородский министр. 

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Теги:
Конкурсы Спорт
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