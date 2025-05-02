Нижегородка взяла два золота на чемпионате Европы по бодибилдингу Спорт

Фото: Федерация бодибилдинга России

Ульяна Гойхман из Нижнего Новгорода взяла две золотые медали на чемпионате Европы по бодибилдингу в Испании. Об этом в своем телеграм-канале написал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Одно золото нижегородка завоевала в категории фитнес бикини (40-45 лет), другое - в категории фитнес эстетический среди мастеров.

По данным Федерации бодибилдинга России, всего за два дня наши спортсмены завоевали девять золотых и две бронзовые медали.

"А чуть ранее, на Кубке России по бодибилдингу в Ульяновске, спортсмены нашей сборной завоевали ещё шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Спасибо спортсменам и тренерам за отличные результаты! Вперед к новым победам!" - добавил нижегородский министр.