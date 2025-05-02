Пассажиры "Александра Радищева" доставлены в Нижний Новгород после ЧП с якорем

Пассажиры теплохода "Александр Радищев", внезапно вставшего на якорь в Кстовском районе, доставлены в Нижний Новгород. Собственно, туда и направлялся теплоход до ЧП, сообщили НИА "Нижний Новгород" в правоохранительных органах.
Ранее в Приволжской транспортной прокуратуре рассказали, что инцидент произошел в 16:30 4 мая около села Безводное. На судне находились 224 пассажира. Никто не пострадал.
На судоходство инцидент не повлиял. Движение судов производится без ограничений.
По факту случившегося проводится прокурорская проверка.
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