Пассажиры "Александра Радищева" доставлены в Нижний Новгород после ЧП с якорем Общество

Пассажиры теплохода "Александр Радищев", внезапно вставшего на якорь в Кстовском районе, доставлены в Нижний Новгород. Собственно, туда и направлялся теплоход до ЧП, сообщили НИА "Нижний Новгород" в правоохранительных органах.

Ранее в Приволжской транспортной прокуратуре рассказали, что инцидент произошел в 16:30 4 мая около села Безводное. На судне находились 224 пассажира. Никто не пострадал.

На судоходство инцидент не повлиял. Движение судов производится без ограничений.

По факту случившегося проводится прокурорская проверка.