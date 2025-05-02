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Общество

Известный актер и режиссер Артур Кочканян умер в Нижнем Новгороде

05 мая 2025 10:05  [111] Общество
Известный актер и режиссер Артур Кочканян умер в Нижнем Новгороде

Фото: vk.com/nnkmt

В воскресенье, 4 мая, на 61-м году жизни умер актер, режиссер и театральный педагог Артур Кочканян, сообщили в Нижегородском камерном музыкальном театре имени Степанова. 

"Ушел, но остался – в своих учениках и спектаклях", - написали представители театра в социальных сетях. 

Артур Кочканян наиболее известен своей ролью в сериале "Метод" (18+). На съемках коллегами актера стали такие звезды отечественного кино, как Константин Хабенский, Паулина Андреева, Алексей Серебряков и другие. Напомним, что съемки многосерийного фильма проходили в Нижнем Новгороде. 

Всю жизнь Кочканян посвятил театру и обучению коллег по цеху. Преподавал актерское мастерство на кафедре музыкального театра в Нижегородской государственной консерватории имени М. Глинки. Также артист был режиссером – осуществлял постановки в театрах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Воркуте, Москве и Казахстане.

В последнее время Кочканян готовил мюзикл "Труффальдино" (12+). Показ музыкального спектакля пройдет 24 мая в ДК "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Постановка будет посвящена памяти театрального деятеля. 

Ранее НИА "Нижний Новгород" сообщало о смерти актрисы нижегородского ТЮЗа Елены Новиковой.

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Теги:
Артист Некролог Театр
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