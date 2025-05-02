Эксперты в области здравоохранения обсудили баланс контроля в системе ОМС Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Члены экспертного совета по вопросам здравоохранения при комитете Законодательного собрания по социальным вопросам провели заседание, посвященное актуальным проблемам проведения контрольных мероприятий в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Мероприятие, которое провел заместитель председателя комитета по социальным вопросам, председатель экспертного совета Соломон Апоян, стало продолжением февральского заседания экспертного совета, на котором обсуждался вопрос применения финансовых санкций при проведении контрольно-экспертных мероприятий в отношении медицинских учреждений.

В заседании в режиме видео-конференц-связи принял участие первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Главной темой повестки стало взаимодействие медицинских учреждений и страховых медицинских организаций: эксперты обсудили, как обеспечить оказание качественной медицинской помощи, и при этом избежать излишних штрафов для медучреждений из-за ошибок в документах. Участники признали: сегодня страховые медицинские организации, выполняя контрольные функции, часто штрафуют больницы за формальные нарушения, например, неправильно заполненные карты. Это создает финансовые трудности для медучреждений, особенно в районах, где каждая копейка на счету.

На заседании выступили представители ведущих страховых медицинских организаций региона. Так, докладчик от Нижегородского филиала АО «Страховая компания СОГАЗ-Мед» Александр Емелин рассказал, что в 2024 году поступило более 38 тыс. обращений от застрахованных лиц, при этом 62% жалоб оказались обоснованными. Представитель ООО «Капитал МС» Татьяна Платонова привела данные по медико-экономическим экспертизам: из 71 745 проверенных случаев в 19,8% выявлены нарушения, связанные с медицинской документацией.

«Главврачи и страховщики впервые открыто обсудили, где заканчивается контроль и начинается «буквоедство». Штрафы за опечатки или пропущенные поля в картах ставят медучреждения в затруднительное положение. Правильное заполнение документов важно, но не должно становиться самоцелью», – сказал председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Мы все в одной лодке. Да, закон обязывает страховые медицинские организации контролировать, но нельзя забывать о человечности. Если больница, выполнившая свою работу, остается без финансирования из-за формальностей – это несправедливо. Важно подготовить предложения по изменению федерального законодательства, которые помогут сгладить острые углы», – подчеркнул Соломон Апоян.

Председатель экспертного совета также предложил усилить взаимодействие между страховщиками и врачами.

В итоге участники заседания подготовят ряд предложений для дальнейшего рассмотрения на «круглом столе». Его цель – выработать решения, которые помогут сохранить баланс между защитой прав пациентов и поддержкой медицинских организаций.

«Речь не о том, чтобы отменить контроль, а о том, чтобы сделать его разумным. Пациент должен получить помощь, врач – сосредоточиться на лечении, а страховщик – стать не карающим органом, а партнером», – резюмировал Апоян.