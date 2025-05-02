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Общество

С 12 по 16 мая в Кстове пройдут гидравлические испытания тепловых сетей

05 мая 2025 11:30  [84] Общество
С 12 по 16 мая в Кстове пройдут гидравлические испытания тепловых сетей

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

С 12 по 16 мая Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала «Т Плюс» проведут плановые гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей. На время испытаний будет отключено горячее водоснабжение от центральных и индивидуальных тепловых пунктов, запитанных от Новогорьковской ТЭЦ.

Гидравлические испытания на плотность и прочность (опрессовки) обязательны при подготовке коммуникаций к следующему отопительному сезону. Они позволяют выявить и заблаговременно заменить ослабленные участки трубопроводов, чтобы избежать возникновения повреждений следующей зимой. 

В ходе опрессовок тепловые сети проверяются повышенным давлением теплоносителя. Просим жителей быть внимательными и соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами и тепловыми камерами, не парковать автотранспорт в охранных зонах теплосетей, не заходить за ограждения в местах проведения ремонтных работ.

Управляющим и обслуживающим многоквартирные дома организациям на время проведения испытаний необходимо отключить не участвующие в них системы отопления с установкой заглушек для сохранения целостности внутридомовых коммуникаций и безопасности жителей.

При обнаружении разрывов тепловой сети (парение, появление большого количества воды на улицах или во дворах) просим немедленно сообщить в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых сетей Нижегородского филиала «Т Плюс» по телефону (83145) 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского муниципального округа по телефону (83145) 2-48-41.

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Теги:
Т Плюс ТЭЦ
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