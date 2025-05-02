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Общество

Активисты "Единой России" и "Волонтеры Победы" поздравляют нижегородских ветеранов с Днем Победы

05 мая 2025 12:30  [62] Общество
Активисты Единой России и Волонтеры Победы поздравляют нижегородских ветеранов с Днем Победы

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области проходит традиционная акция «Подарок ветерану». Депутаты и активисты «Единой России» совместно с Волонтерами Победы вручают участникам и инвалидам Великой Отечественной войны цветы, ценные подарки и продуктовые наборы.

До Дня Победы они посетят всех ветеранов, которые проживают в Нижегородской области.

«Наши ветераны навсегда останутся самыми дорогими людьми для всех нас. Их подвиг бесценен, и мы гордимся возможностью сказать спасибо хотя бы таким скромным способом, как наша ежегодная акция «Подарок ветерану». Сегодня среди нас остался лишь 161 фронтовик. Поэтому мы стараемся еще бережнее и внимательнее относиться к этим людям. Каждый день стремимся подарить нашим героям частичку тепла, заботы и любви, ведь заслужили они гораздо большего, чем любые подарки и поздравления. Им мы посвящаем не только праздники, а всю нашу жизнь!», - говорит руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Для ветеранов волонтёры устраивают душевный концерт: звучат любимые песни, которые все поют вместе. Очень важно, что во время таких встреч фронтовики могут открыто поговорить с депутатами и активистами, высказать свои просьбы и поделиться проблемами. 

«Мы постоянно поддерживаем связь с ветеранами, стараемся порадовать их своими визитами, особенно перед важными праздниками. День Победы — главный праздник нашей страны, тесно связанный с каждой семьей. У каждого из нас есть родные, причастные к Победе. Каждая встреча с ветеранами — это особая ценность. Несмотря на тяжёлый жизненный путь, они остались оптимистами и любят жизнь. Дорогие ветераны! Позвольте искренне поздравить вас с великим Днём Победы! Пусть ваше здоровье крепнет, счастье окрыляет, а благополучие наполняет ваши сердца и дома. Низкий поклон и огромная благодарность за мирное небо над головой!», - сказал руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Сегодня поздравления принимали Вазген Григорьевич Оганесян и Евгений Трофимович Крюков из Нижнего Новгорода.

Для Вазгена Григорьевича День Победы — самый важный день в жизни, которого он каждый год ожидает с особенным чувством. В годы Великой Отечественной войны, будучи подростком, он работал в тылу, а позже был призван в армию, служил сначала в сапёрной роте, затем перешёл в пограничные войска, где оставался до завершения войны.

«Мы долго ждали Дня Победы, шли к нему, не щадя сил и ресурсов. Очень скоро наступит 9 Мая, и я поеду на Красную площадь, чтобы стать участником парада в честь 80-летия Победы. Такое внимание государства и руководителей очень приятно, оно придаёт мне уверенность, хорошее настроение и желание жить дальше», - сказал ветеран Великой Отечественной войны Вазген Григорьевич Оганесян. 

В свои 99 лет ветеран не удержался от танцев и песен военных лет. Свой секрет долгой и счастливой жизни Вазген Григорьевич объясняет просто: вести активный образ жизни, заботиться о здоровье и всегда смотреть вперёд с верой в лучшее.

Евгению Трофимовичу Крюкову, участнику Великой Отечественной войны, недавно исполнилось 102 года. За годы войны он совершил более ста боевых вылетов, пока в своём 105-м полёте его самолёт не был сбит немецким истребителем. Два года герой находился в плену, но накануне Дня Победы 1945 года бежал из концлагеря. Услышав знакомые строки песни «День Победы» Евгений Трофимович не смог сдержать слёз, поднялся с кресла и сердечно поблагодарил организаторов за тёплую встречу, внимание и поздравления.

«Спасибо вам, мои дорогие! Сердце радуется, глядя на вас! Вы настоящая смена! Молодцы! Я всю жизнь честно служил Родине и вот дожил до этого светлого Дня Победы, самого любимого и долгожданного праздника моей жизни!» - сказал Евгений Трофимович Крюков.

После войны Евгений Трофимович Крюков получил высшее образование и сыграл ключевую роль в становлении телерадиовещания в регионе. Он был назначен главным инженером строящегося телерадиоцентра, где и проработал потом много лет.

«Каждая встреча с нашими ветеранами Великой Отечественной войны бесценна для меня. Сегодня заботиться о ветеранах – значит не только поздравлять их 9 мая, но и быть рядом каждый день: помогать, слушать, благодарить. Один разговор, тёплое слово или небольшая помощь могут согреть их сердца и показать, что их подвиг не забыт. Я призываю всех, особенно молодёжь: найдите время для ветеранов, ведь их мудрость и стойкость – наш ориентир сейчас, когда мы вновь отстаиваем свою свободу», - отметил председатель городской Думы Нижнего Новгорода, участник программы «Время героев» Евгений Чинцов.

Напомним, организаторами акции «Подарок ветерану» традиционно выступают региональные отделения «Единой России» и «Волонтеров Победы».

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Теги:
Ветераны ВОВ Единая Россия
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