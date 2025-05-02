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Общество

Мессенджер Skype официально завершил свою работу

06 мая 2025 08:51  [95] Общество
Мессенджер Skype официально завершил свою работу

Известный сервис для голосовых и видеозвонков через интернет - Skype - официально прекратил свою работу 5 мая. Об этом объявила корпорация Microsoft, которая владеет платформой.

Как сообщает телеканал "360", компания предложила пользователям перейти на Microsoft Teams. Для сохранения истории чатов была предоставлена возможность скачать архив сообщений. Microsoft сообщила, что после переноса данных все функции, включая бесплатные сообщения и звонки, будут доступны в Teams.

Для пользователей, оформивших подписку или пополнивших баланс для звонков на обычные телефоны, Microsoft заверила, что после переноса данных в Teams все услуги будут восстановлены. А вот в январе 2026 года все данные будут удалены.

Skype был создан в 2003 году группой эстонских разработчиков. Спустя почти десять лет Microsoft приобрела сервис за 8,5 миллиардов долларов. На пике популярности в 2010 году в сервисе было зарегистрировано 663 млн учётных записей..

Пользователей проинформировали о предстоящем отключении сервиса соответствующим уведомлением, которое приходило при обновлении приложения.

Напомним, в июне 2024 года прекратил работу один из некогда самых популярных сервисов коммуникации в России - мессенджер ICQ

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Теги:
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