Нижегородский аэропорт принял ночью 8 летевших в Москву самолетов Общество

Минувшей ночью нижегородский аэропорт принял в качестве запасного восемь самолетов. Все из-за ограничений на полеты, действовавших в столичных аэропортах.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, шесть из восьми самолетов отправились в пункты назначения. Пассажиров другого самолета доставили до места назначения автобусами. Такое решение приняла авиакомпания.

При этом пассажиров еще одного рейса поселили в гостинице. Их борт отправится в путь во второй половине дня 6 мая.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 мая ограничения вводились и в аэропорту Нижнего Новгорода. Поэтому был задержан один рейс на вылет. Сейчас воздушная гавань функционирует штатно.