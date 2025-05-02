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Общество

Нижегородский аэропорт принял ночью 8 летевших в Москву самолетов

06 мая 2025 10:02  [1] Общество
Нижегородский аэропорт принял ночью 8 летевших в Москву самолетов

Минувшей ночью нижегородский аэропорт принял в качестве запасного восемь самолетов. Все из-за ограничений на полеты, действовавших в столичных аэропортах.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, шесть из восьми самолетов отправились в пункты назначения. Пассажиров другого самолета доставили до места назначения автобусами. Такое решение приняла авиакомпания.

При этом пассажиров еще одного рейса поселили в гостинице. Их борт отправится в путь во второй половине дня 6 мая.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 мая ограничения вводились и в аэропорту Нижнего Новгорода. Поэтому был задержан один рейс на вылет. Сейчас воздушная гавань функционирует штатно.

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Теги:
Авиаперевозки Аэропорт
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