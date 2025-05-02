Трех человек спасли на пожаре в многоэтажке на улице Чаадаева Происшествия

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на улице Чаадаева в Московском районе Нижнего Новгорода. Возгорание произошло на третьем этаже вечером 5 мая, сообщили в региональном МЧС.

Пожарные эвакуировали из подъезда 34 человека, в том числе 5 детей. Также были спасены 3 жителя дома, из них один ребенок. Пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания – аварийный режим электрооборудования.

Ранее сообщалось о гибели мужчины на пожаре на Бору. Трагедия произошла по той же причине – неисправность электрооборудования.