Трех человек спасли на пожаре в многоэтажке на улице Чаадаева

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на улице Чаадаева в Московском районе Нижнего Новгорода. Возгорание произошло на третьем этаже вечером 5 мая, сообщили в региональном МЧС.
Пожарные эвакуировали из подъезда 34 человека, в том числе 5 детей. Также были спасены 3 жителя дома, из них один ребенок. Пострадавших нет.
Предварительная причина возгорания – аварийный режим электрооборудования.
Ранее сообщалось о гибели мужчины на пожаре на Бору. Трагедия произошла по той же причине – неисправность электрооборудования.
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