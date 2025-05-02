Георгиевская лента
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 мая 2025 17:33  [47] Проезд в районе Стрелки и у Дворца спорта "Юность" ограничат из-за Дня Победы
06 мая 2025 17:20  [65] Поезда нижегородского метро будут ходить чаще в День Победы
06 мая 2025 17:19  [61] В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне билайн запускает проект "Держим связь"
06 мая 2025 17:14  [265] Опубликован топ-5 самых богатых директоров школ Нижнего Новгорода
06 мая 2025 16:58  [147] План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту второй раз за сутки
06 мая 2025 15:46  [133] Нижегородка избивает людей и выкладывает видео с издевательствами
06 мая 2025 15:28  [1111] Расширение участка Р-158 в Нижегородской области может растянуться до 2026 года
06 мая 2025 15:22  [141] Почти 5,5 тысячи саженцев высадили работники ГЖД в рамках акции "Сад памяти" ко Дню Победы
06 мая 2025 15:14  [152] Дзержинск простится с двумя погибшими на СВО бойцами
06 мая 2025 14:47  [157] МегаФон ускорил мобильный интернет для нижегородских дачников и туристов
Общество

Поезда нижегородского метро будут ходить чаще в День Победы

06 мая 2025 17:20  [65] Общество
Метро Нижнего Новгорода продлевает работу 9 мая

Нижегородский метрополитен будет работать дольше обычного в ночь на 10 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города.

В связи с празднованием Дня Победы движение поездов метро продлится до 01:00. Это позволит горожанам и гостям Нижнего Новгорода комфортно добраться домой после праздничных мероприятий.

Также в течение дня 9 мая будет изменён график движения поездов. Утром с 08:00 до 10:00 и вечером с 20:00 до 23:59 составы будут курсировать с интервалом в 5 минут.

В дневное время — с 10:00 до 20:00 — поезда будут ходить каждые 7 минут.

Последние поезда отправятся со станций метро в следующем расписании: со станций "Парк Культуры", "Горьковская" и "Стрелка" — в 01:06, а со станции "Буревестник" — в 01:04.

Ранее сообщалось, что в День Победы 9 мая по Нижнему Новгороду запустят бесплатные автобусы по определенным маршрутам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
9 мая Метро
Поделиться:
Новости по теме
06 мая 2025 11:59  [198] Стал известен график работы нижегородской канатной дороги с 8 по 11 мая
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph