Поезда нижегородского метро будут ходить чаще в День Победы

Нижегородский метрополитен будет работать дольше обычного в ночь на 10 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города.
В связи с празднованием Дня Победы движение поездов метро продлится до 01:00. Это позволит горожанам и гостям Нижнего Новгорода комфортно добраться домой после праздничных мероприятий.
Также в течение дня 9 мая будет изменён график движения поездов. Утром с 08:00 до 10:00 и вечером с 20:00 до 23:59 составы будут курсировать с интервалом в 5 минут.
В дневное время — с 10:00 до 20:00 — поезда будут ходить каждые 7 минут.
Последние поезда отправятся со станций метро в следующем расписании: со станций "Парк Культуры", "Горьковская" и "Стрелка" — в 01:06, а со станции "Буревестник" — в 01:04.
Ранее сообщалось, что в День Победы 9 мая по Нижнему Новгороду запустят бесплатные автобусы по определенным маршрутам.
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