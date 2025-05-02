Стал известен график работы нижегородской канатной дороги с 8 по 11 мая

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Установлен график работы канатной дороги "Нижний Новгород - Бор" с 8 по 11 мая. Об этом сообщили в региональном "Центре развития транспортных систем".
Согласно опубликованной информации, 8, 9, 11 канатка будет работать с 9:00 до 22:00.
10 мая режим работы переправы установлен с 6:45 до 22:00.
Напомним, канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором возобновила работу с 1 мая после масштабной модернизации. В апреле прежние 28 кабин были полностью заменены на 56 современных.
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