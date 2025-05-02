Второй передвижной цифровой маммограф заработал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

В поликлинике №50 Приокского района Нижнего Новгорода начал работу новый передвижной цифровой маммограф. Это уже вторая мобильная установка, закупленная для диагностики заболеваний молочных желез у женщин в областном центре. Первый аналогичный аппарат ранее поступил в поликлинику №21.

Как сообщили в облминздраве, новый маммограф будет использоваться не только в самой поликлинике, но и во время выездных мероприятий по диспансеризации. Такой формат профилактических осмотров становится все более востребованным на предприятиях и в трудовых коллективах города.

Главный врач поликлиники №50 Марина Доютова рассказала, что в учреждении наблюдаются более пяти тысяч женщин, и примерно треть из них нуждается в регулярной маммографии по возрастным показаниям. Исследование проводится не только при наличии симптомов заболеваний молочных желез, но и в целях профилактики — в частности, его рекомендуют пациенткам с наследственной предрасположенностью к онкологическим заболеваниям. Также маммография включена в плановые осмотры женщин старше 40 лет. По словам главврача, мобильность новой установки позволяет проводить обследования и вне стен поликлиники — например, прямо на рабочих местах в организациях, находящихся в зоне обслуживания медучреждения.

В ведомстве напомнили, что рак молочной железы остается одним из наиболее распространённых онкологических диагнозов у женщин трудоспособного возраста. В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется в России в продолжение проекта "Здравоохранение", особое внимание уделяется раннему выявлению и лечению онкозаболеваний. Регулярные профилактические обследования позволяют обнаруживать опухоли на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно и щадяще для пациента.

В министерстве также отметили, что работодатели могут заключать прямые договоры с поликлиниками на проведение выездной диспансеризации для своих сотрудников. Медицинские бригады используют мобильное оборудование, что позволяет проводить осмотры прямо на территории предприятий. При выявлении отклонений в состоянии здоровья работники направляются на дополнительное обследование. При этом для работодателей такая форма профилактики не требует финансовых вложений — все расходы покрываются за счет средств обязательного медицинского страхования.

Напомним, национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" стартует в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Он нацелен на повышение продолжительности жизни к 2030 году и включает в себя модернизацию поликлиник, амбулаторий и ФАПов, привлечение квалифицированных специалистов, внедрение современных методов профилактики и диагностики хронических заболеваний, развитие экстренной помощи и реабилитации, создание сети научно-исследовательских центров и цифровизацию здравоохранения.

Ранее сообщалось, что передвижной маммограф ввели в эксплуатацию в нижегородской поликлинике №21.