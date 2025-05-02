Девять юных нижегородцев представят регион в финале чемпионата "Профессионалы" по компетенциям креативных индустрий и ИТ Экономика

Фото: Центр опережающей профессиональной подготовки

Девять юных нижегородцев представят регион в финале Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и ИТ. Это школьники и студенты, которые показали наилучшие результаты в рамках межрегионального этапа состязания.

Среди победителей в основной категории участников – четверо студентов из Нижегородского автомеханического техникума, Нижегородского колледжа малого бизнеса, Нижегородского губернского колледжа и Перевозского строительного колледжа. Юноши и девушки покажут свое мастерство в таких компетенциях, как «Бережливое производство», «Организация экскурсионных услуг», «Разработка мобильных приложений» и «Технологии информационного моделирования BIM».

В числе финалистов категории «Юниоры» – пятеро нижегородских школьников: это обучающиеся лицея №165 имени 65-летия ГАЗа, лицея №36 и лицея №180 Нижнего Новгорода, а также лицея г. Арзамаса и ИТ-куба Дзержинского педагогического колледжа. Ребята будут состязаться в компетенциях «Бережливое производство», «Дизайн интерьера», «Моушн-дизайн», «Программные решения для бизнеса» и «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений».

Как напомнили в министерстве образования и науки региона, финал чемпионата «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и ИТ пройдет в Нижнем Новгороде с 25 по 30 мая. Помимо самих состязаний, для участников финала организуют насыщенную деловую программу.

Студентка Перевозского строительного колледжа Светлана Федотова, которая представит регион в финале чемпионата по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM», поделилась своими впечатлениями и ожиданиями.

«Я долго готовилась к этому состязанию и очень довольна своим результатом! С большой радостью буду защищать честь нашего региона!» – сказала студентка.

В ходе различных этапов состязания с конкурсантами работали опытные наставники. Преподаватель Нижегородского губернского колледжа Юлия Мамшева, воспитанница которой также сможет принять участие в заключительном этапе чемпионата, напутствовала финалистов.

«Этот путь был непростым, полным испытаний и преодолений, но именно благодаря вашему упорству, целеустремленности и таланту нам удалось достичь столь значимого результата. Ребята, мы гордимся вами и верим, что впереди вас ждут еще большие победы и достижения! Вперед, к финалу, к победе и новым вершинам!» – сказала педагог.

Напомним, чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий входят во Всероссийское чемпионатное движение. Состязание проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года входит в новый национальный проект «Молодежь и дети».

Национальный проект реализуется в стране по поручению президента Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».