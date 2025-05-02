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Общество

Нижегородцев попросили уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт

07 мая 2025 08:46  [45] Общество
Нижегородцев попросили уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт

Пассажирам советуют заранее уточнять статус и время вылета рейсов, прежде чем отправляться в аэропорт Нижнего Новгорода. 

Ограничения на прием и отправку самолетов были введены в аэропорту имени Чкалова в 16:10. Из-за этого более десяти рейсов из Нижнего Новгорода, включая первый вылет в Сухум, задерживаются. Кроме того, еще около десяти воздушных судов не могут приземлиться в нижегородском аэропорту.

На месте работают представители авиакомпаний. Пассажирам раздают воду и еду. Однако, несмотря на поддержку, многие недовольны ситуацией.

По словам одного из пассажиров, здание аэропорта оказалось переполнено. 

"Аэропорт очень маленький и абсолютно полный, места всем не хватает. Дети и взрослые сидят или спят прямо на полу. Люди продолжают прибывать. Аэропорт не резиновый", — приводит цитату телеграм-канал "Осторожно, новости".

В Росавиации предупредили: позднее прибытие самолетов в аэропорты назначения может привести к задержкам и других, последующих рейсов.

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Теги:
Авиаперевозки Аэропорт
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