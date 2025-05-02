Новый храм построили на Бору к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Общество

Фото: Нижегородская епархия

В деревне Юрасово Борского городского округа состоялось торжественное освящение нового храма, возведённого в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Церемонию провёл митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в день памяти святого — 6 мая.

После освящения владыка Георгий возглавил Божественную литургию. Для многочисленных прихожан, собравшихся у стен храма, богослужение транслировалось на большом экране, установленном на прилегающей территории.

На службе присутствовали представители власти: заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, глава местного самоуправления Борского округа Алексей Боровский и депутат Законодательного собрания региона Александр Шаронов.

Андрей Гнеушев отметил, что храм стал символом духовного возрождения и памяти о подвиге земляков.

"На нижегородской земле мы видим множество примеров возвращения к духовным истокам. Один из них — этот величественный храм. Его история тесно связана с Великой Отечественной войной. В годы войны здесь стоял поклонный крест, к которому приходили призывники за благословением. Сегодня внутри храма на стенах увековечены более 500 имён — это наши земляки, ушедшие на фронт. Благодарю всех, кто участвовал в восстановлении этой святыни", — сказал он.

Строительство храма началось 24 июня 2020 года — тогда состоялся чин закладки, который также совершил митрополит Георгий. В сентябре 2024 года на здание были установлены купол и кресты. Открытие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С самого начала было решено, что храм станет памятником борчанам, воевавшим на фронтах. Внутри размещены мемориальные плиты с 586 именами жителей 11 деревень, входивших в 1941 году в Юрасовский сельсовет. Эти люди ушли на войну именно отсюда.

Недалеко от нынешнего храма в годы войны находился пункт отправки бойцов на фронт. По преданию, один из местных жителей установил там деревянный крест, у которого мужчины прощались с родными и получали благословение. Сейчас отреставрированный крест хранится внутри церкви.

Особое место среди святынь занимает икона Георгия Победоносца, написанная на Афоне. Над внутренним убранством работали мастера иконописной мастерской "Ковчег". Их задачей было объединить в интерьере память о воинском подвиге и образ святого покровителя.

Царские врата выполнены в форме орденов времён Великой Отечественной войны, а фрески и иконы посвящены святым воинам. В оформлении использованы элементы, вдохновлённые Георгиевской лентой. В центральном куполе размещён образ Спаса Нерукотворного — его традиционно изображали на воинских знамёнах.

Архитектурный облик храма вдохновлён новгородско-псковскими традициями XIV–XV веков. Рядом с церковью обустроена детская площадка, элементы которой стилизованы под военную технику.

Праздничные мероприятия завершились патриотическим концертом на площади у храма. В нём приняли участие местные творческие коллективы: ансамбли "Прялица", "Слободчанка" и танцевальный коллектив "Эксклюзив". Для всех гостей работала полевая кухня.